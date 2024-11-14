ABD'den "Lübnan'a ateşkes taslağı" iddiası

Reuters haber ajansı'na konuşan kaynaklara göre, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması için bir ateşkes önerisi taslağı sundu.



ABD daha önce İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkese aracılık etmeye çalışmış, ancak sonuç alınamamıştı. İsrail'in yeni savunma bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması halinde hiçbir ateşkese imza atmayacaklarını ve saldırılarını durdurmayacaklarını söylemişti.