ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı 05.08.2020 - 07:42

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Beyrut limanında büyük patlama: 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Beyrut limanında büyük patlama: 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...