ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması

Açıklamada, söz konusu değişikliğin derhal yürürlüğe gireceği ve ABD'nin güvenlik endişeleri giderilene kadar geçerliliği koruyacağına işaret edilerek 1 Ağustos 2023'ten önce verilen onayların bu karardan etkilenmeyeceği, 2 yıl boyunca çoklu girişler için geçerli olmaya devam edeceği bilgisi verildi.



MACARİSTAN'DAKİ "TARTIŞMALI" BASİTLEŞTIRİLMİŞ VATANDAŞLIĞA KABUL



Macaristan hükümeti, 2011'de Macaristan'da yaşamamış veya yaşamayı düşünmemiş olsalar da Macar soyundan geldiğini iddia edenlere "basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul" prosedürünü uygulamaya başlamıştı.



Başta Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan en az 2 milyon etnik Macar'dan yüz binlercesi, bu prosedür sayesinde Macaristan vatandaşlığı almıştı.



Associated Press'e konuşan ve ismini vermek istemeyen Amerikalı yetkili, "yüz binlerce Macar pasaportunun bir kısmının sıkı kimlik doğrulama gereklilikleri yapılmaksızın güvenlik tehdidi oluşturan ve Macaristan ile hiçbir bağlantısı olmayan suçlulara verildiğini" öne sürdü.

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