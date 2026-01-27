ABD’den Maduro sonrası Venezuela planı. CIA sahaya iniyor

ABD yönetiminin, devrik lider Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’da kalıcı bir ABD varlığı oluşturmak için CIA merkezli bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan sürece aşina çok sayıda kaynağa göre, Washington yönetimi ülkedeki siyasi geçiş ve güvenlik belirsizliği nedeniyle ilk aşamada diplomatik kanallardan ziyade istihbarat mekanizmalarına ağırlık verecek.

CIA-DIŞİŞLERİ GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANDI

Kaynaklara göre CIA ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen planlama görüşmeleri, Maduro sonrası dönemde Venezuela’daki ABD “ayak izinin” kısa ve uzun vadede nasıl şekilleneceğine odaklanıyor.

Uzun vadede ülkedeki ana diplomatik varlığın Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanırken, Trump yönetiminin geçiş sürecinde CIA’ya daha geniş bir rol vermeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Kaynaklar, bunun temel nedeninin Venezuela’daki kırılgan güvenlik ortamı olduğunu aktarıyor.

“Bayrağı Dışişleri diker ama asıl etki CIA’dedir” diyen bir kaynak, ajansın öncelikli hedeflerinin yerel aktörlerle ilişki kurmak, diplomatik zemini hazırlamak ve güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNCESİ CIA EK BİNASI GÜNDEMDE

Planlara göre ABD’li yetkililer, resmi büyükelçilik yeniden açılmadan önce bir CIA ek binası üzerinden faaliyet gösterebilir. Bu yapı sayesinde Venezuela’daki farklı siyasi gruplar, geçici yönetim ve muhalefet figürleriyle gayriresmi temaslar kurulması hedefleniyor.

Eski bir ABD’li yetkili, “Ek binanın kurulması birinci öncelik. Diplomatik kanallar açılmadan önce bu yapı, diplomatların yapamayacağı temaslara imkan tanır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin, CIA’in Ukrayna’daki erken dönem faaliyetlerine benzetildiği ifade ediliyor.

MADURO'NUN KAÇIRILMASINDAKİ CIA ROLÜ

Kaynaklar, CIA görevlilerinin Maduro’ya yönelik operasyon öncesindeki aylarda Venezuela’da sahada bulunduğunu aktardı. Ağustos ayında gizlice konuşlandırılan küçük bir ekibin, Maduro’nun hareketleri ve bulunduğu yerleri izleyerek operasyonun başarısında kritik rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca Venezuela hükümeti içinde faaliyet gösteren bir CIA kaynağının, Maduro’nun yerinin tespit edilmesine katkı sunduğu ifade edildi. Trump yönetiminin, muhalefet lideri Maria Machado yerine Rodriguez’i destekleme kararının da gizli bir CIA analizine dayandığı kaydedildi.

BÜYÜKELÇİLİK İÇİN İLK ADIM ATILDI

Maduro’nun devrilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Karakas’taki büyükelçiliğin yeniden açılması için ilk adımları attı. Ocak ayı başında sınırlı sayıda diplomatik ve güvenlik personelinin, olası aşamalı yeniden açılış için ön değerlendirme yapmak üzere Karakas'a gönderildiği açıklandı.

Yetkililer, Venezuela’daki güvenlik durumunun hâlâ belirsiz olduğuna dikkat çekiyor. Dışişleri personelinin kendi güvenliğini sağlama konusunda sınırlı eğitime sahip olması nedeniyle, CIA’nın erken aşamada daha görünür bir rol üstlenmesinin beklendiği belirtiliyor.