ABD'den Maduro'ya istifa karşılığında af teklifi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkanlıktan istifa etmesi karşılığında "hakkındaki suçlamaların affedilmesi" teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.



ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin ABD'deki suçlamalarının affedilmesi karşılığında, yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte adli makamlarca yargılanmaları durumunda, Venezuela'dan iadelerine yönelik talepte bulunmama garantisi" de verildiğini ifade etti.

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MUHALEFET İÇİN UMUT IŞIĞI



ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", seçimlerde açık farkla kazandıklarını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.



ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği ancak Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.



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ABD VE VENEZUELA ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA



Maduro, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı.



Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin Venezuela'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.



Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik, "Venezuela'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim" ifadesini kullanmıştı.



15 MİLYON DOLAR ÖDÜL



ABD Adalet Bakanlığı, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında 2020 yılında iddia hazırlandığını belirtmişti.



Yakalanmaları için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar para ödülü verileceği açıklanmıştı.



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VENEZUELA'DA SEÇİM



Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.



Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.



Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.