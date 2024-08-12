ABD'den Maduro'ya istifa karşılığında af teklifi

ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında "hakkındaki suçlamaların affedilmesi" teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İki hükümet arasındaki görüşmelerin, seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Maduro ile bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Yakalanmaları için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar para ödülü verileceği açıklanmıştı.

ABD'den Maduro'ya istifa karşılığında af teklifi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Başkanı Joe Biden hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas 'ya, başkanlıktan istifa etmesi karşılığında "hakkındaki suçlamaların affedilmesi" teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" ve hükümetinin ABD'deki suçlamalarının affedilmesi karşılığında, yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte adli makamlarca yargılanmaları durumunda, 'dan iadelerine yönelik talepte bulunmama garantisi" de verildiğini ifade etti.

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MUHALEFET İÇİN UMUT IŞIĞI

ile hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", seçimlerde açık farkla kazandıklarını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.

ABD ile arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği ancak Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.

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VE VENEZUELA ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA

, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin 'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik, "'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim" ifadesini kullanmıştı.

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15 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Adalet Bakanlığı, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle ile bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında 2020 yılında iddia hazırlandığını belirtmişti.

Yakalanmaları için bilgi paylaşan kişilere 15 milyon dolara kadar para ödülü verileceği açıklanmıştı.

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VENEZUELA'DA SEÇİM

'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

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