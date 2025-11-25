ABD'den Maduro'ya karşı yeni adım: Terör örgütü üyesi ilan edildi

ABD-Venezuela geriliminde ABD yönetiminde yeni hamle geldi.

ABD, Cartel de los Soles'i 'yabancı terör örgütü' ilan ettiğini açıkladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu kişilere ek yaptırımlar getirildi.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.​​​

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü ilanının “Washington’a çok daha geniş seçenekler sunacağını” söyledi. Trump ise, bu adımın Venezuela’daki Maduro’ya ait varlık ve altyapılara yönelik operasyonlara imkan sağlayacağını belirtti.

MADURO İÇİN 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Maduro'nun başına, Amerikan yönetimi tarafından terör gruplarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla 50 milyon dolarlık ödül konulmuştu.

ABD DONANMASI BÖLGEYİ KUŞATTI

ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, beraberindeki savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı ile 16 Kasım’da Karayipler’e ulaştı. Bölgede F-35 savaş uçakları da konuşlandırılmış durumda. ABD güçleri, eylül ayından bu yana 21 kez uyuşturucu botlarına hava saldırısı düzenledi; en az 83 kişi öldürüldü.