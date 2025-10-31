ABD'den Mali uyarısı: "Ülkeden ayrılın"
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri nedeniyle Mali'deki çalışanlarının ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali’de artan "güvenlik tehditleri" nedeniyle acil durum personeli dışındaki çalışanlar ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti.
Bakanlığın güncellenen seyahat uyarısında, “Güvenlik riskleri nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı acil durum dışı personel ve onların aile üyelerinin Mali’den ayrılmasını emretmiştir” ifadelerine yer verildi.
Batı Afrika ülkesi Mali, son aylarda çeşitli silahlı grupların artan saldırılarıyla karşı karşıya. Özellikle ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan radikal İslamcı gruplar, hükümetin kontrolündeki bölgeleri hedef alıyor.
Son haftalarda militanlar, yakıt tedarik yollarını keserek başkent Bamako’da büyük bir enerji krizine yol açtı.
Akaryakıt sıkıntısı, ulaşımı, sağlık hizmetlerini ve temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımını ciddi biçimde aksattı.
