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ABD'den Menbiç açıklaması

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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Suriye konusunda Türkiye ile konuşacak çok konunun olduğunu belirten Nauert, "Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Menbiç ile ilgili endişelerini Türkiye'ye ilettiklerini söyleyen Sözcü “Koalisyon güçlerimizle kendimizi savunma hakkına sahibiz" diye konuştu.

Menbiç'te askeri güçleri olduğunu da belirten Nauert, ABD'nin bölgeden ayrılmaya niyeti olmadığını yineledi.

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