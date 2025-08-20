ABD'den Netanyahu hakkında yakalama kararı veren UCM yargıç ve savcılarına yaptırım

ABD yönetimi, çarşamba günü Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’nde görevli iki yargıç ve iki savcıya yaptırım uyguladı. Bu adım, mahkemenin İsrailli liderler hakkında yürüttüğü soruşturmalara yönelik baskıyı sürdürme amacı taşıyor.



ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan isimler şunlar:

Fransız yargıç Nicolas Yann Guillou, Fijili Nazhat Shameem Khan, Senegalli Mame Mandiaye Niang ve Kanadalı Kimberly Prost.

Guillou, Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran ön inceleme paneline başkanlık etmişti. Khan ve Niang ise mahkemenin iki yardımcı savcısı olarak görev yapıyor.



Mahkeme, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, eski savunma bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri İbrahim el-Masri hakkında, Gazze çatışması sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

ÜÇ AY ÖNCE DE YAPTIRIM KARARI ÇIKMIŞTI

ABD yönetimi, üç ay önce de benzer şekilde dört UCM yargıcına yaptırım uygulamış, bu kişilerin mahkemenin “ABD ve yakın müttefiki İsrail’i hedef alan meşru olmayan ve temelsiz girişimlerine” katıldığını iddia etmişti. Yaptırımlar, söz konusu kişilerin ABD’deki varlıklarını donduruyor ve onları ABD finans sisteminden fiilen izole ediyor.



UCM, 2002’de kurulmuş olup soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını soruşturma yetkisine sahip. Ancak ABD, Çin, Rusya ve İsrail mahkemenin üyesi değil. Mahkeme şu anda İsrail-Hamas çatışması, Ukrayna savaşı, Sudan, Myanmar, Filipinler, Venezuela ve Afganistan gibi yüksek profilli soruşturmaları yürütüyor.