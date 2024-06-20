ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

Beyaz Saray'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." denildi.

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve 'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı video hakkında Kirby, videonun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Kirby, ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla 'e destek sağladığına dikkati çekerek, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

"KIRICI VE ÜZÜCÜ"

"Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." diyen Kirby, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret etti.

Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.

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