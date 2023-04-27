ABD'den Norveç'e 1.16 milyar dolarlık askeri satış

Ajanstan yapılan diğer bir açıklamada ise Norveç’in envanterindeki C-130J uçaklarının 2028’e kadar idame edilmesi içi 166 milyon dolarlık ek bir satışa onay verildiği ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir sakıncası olmadığı anlamına geliyor.



ABD Kongresinin NATO üyelerine 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği ve tedarik süreçleri için görüşmelere başlıyor.​​​​​​​