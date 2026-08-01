ABD bu gece İran'ı yeniden vuracak mı? Orta Doğu'daki vatandaşlarına uyarı

ABD-İran arasındaki askeri ve diplomatik gerginlik nedeniyle Orta Doğu bölgesinde tansiyon yükseliyor .



ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi beklenirken, İran'dan, Washington’ın muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı geldi.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi ayrıca, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurguladı.



Suudi mevkidaşıyla da görüşen Arakçi, ABD-İsrail ya da bölge ülkelerinin katılımıyla düzenlenecek saldırılara kararlı bir yanıt vereceklerini söyledi.



ABD VATANDAŞLARINA UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahasının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olunmasını istedi.



Açıklamada, ABD vatandaşlarından sürekli teyakkuz halinde olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve yerel medyayı takip etmeleri istendi. Ayrıca, hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği veya seyahatlerde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği belirtilirken, muhtemel bir saldırı durumunda güvenli bir yere sığınılması ve enkaz ya da düşen cisimlerden uzak durulması tavsiye edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN İPTAL ETME VE ERTELEME



ABD vatandaşlarına, mümkünse bölgeden ayrılmaları veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde ayrılmaya hazır olmaları tavsiye edildi. Ayrıca, Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarından da bölgeye veya bölge üzerinden yapacakları seyahatleri ciddi şekilde gözden geçirmeleri istendi. Seyahat etmeyi tercih edenlerin ise havalimanları ile hava yolu şirketlerinin duyurularını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İRAN VE MÜTTEFİK GRUPLARA DİKKAT ÇEKİLDİ



Açıklamada, Orta Doğu dışındaki bazı ABD diplomatik temsilciliklerinin de hedef alındığı belirtilerek, İran ve İran destekli grupların yurt dışındaki ABD çıkarlarını, ABD ile bağlantılı tesisleri, Amerikan şirketlerini ve ABD vatandaşlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı. Bölgedeki güvenlik ortamının hızla değiştiği ve öngörülemez olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın son dönemde önceden uyarıda bulunmaksızın saldırılar düzenlediği ve operasyon alanını daha önce hedef alınmayan Mısır gibi bölgelere kadar genişlettiği ifade edildi.



Öte yandan Iraklı kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre, bölgedeki bazı hava yolu şirketleri bölgedeki çatışmalar öncesindeki uçuş programlarına dönüşü erteledi, bazı şirketler ise belirli seferlerini iptal etti.



ABD BU GECE VURACAK MI?



ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İran’ı çok sert vuracağız’ açıklamasının ardından gözler bir kez daha Ortadoğu ’ya çevrildi.



İsrail ordusunun, İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda hareketlilik olduğu belirtilerek, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırı emri vermeye hazırlandığına dair son 24 saatte çıkan haberlerin ardından geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, İsrail ordusunun "savunma hazırlıklarını" en üst seviyeye çıkardığı ancak İç Cephe Komutanlığından halka yönelik güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığı belirtildi.



İSRAİL'E GÖRE TRUMP SALDIRI EMRİNİ VERMEYE ÇOK YAKIN

Kanal 12 televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, "Gerilim had safhada ve her an patlamaya hazır." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın "İran'a yönelik önemli bir saldırıya her zamankinden daha yakın olduğunu ancak bunun henüz kesinleşmediğini" düşündüğünü belirtti.

Yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılara İsrail'in de katılmasına onay verip vermeyeceğine ilişkin bir kesinlik olmadığını ifade etti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere değinen İsrailli yetkili, "Trump, müzakerelerin 'zaman kaybı' olduğuna inanıyor, öfkeli, küplere binmiş ve hayal kırıklığı içinde" iddiasında bulundu.

Kanal 12'nin haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası saldırılara ilk aşamada İsrail'in katılmasını tercih etmeyebileceği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminde, ABD saldırılarına karşılık İran'ın İsrail'e misilleme yapacağı görüşünün hakim olduğu, İsrail ordusunun saldırılara bundan sonraki aşamada katılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

ABD VE İSRAİL'İN HAFTA SONU İRAN'IN ENERJİ ALTYAPISINI BOMBALAMAYI PLANLADIĞI İDDİASI

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

Trump, temmuz ortasında yaptığı bir açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." tehdidinde bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.