ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran ve Husilerin Kuveyt, Bahreyn ile Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarının hızla tırmanabileceği belirtilerek, uçuş iptalleri ve hava sahası kapatmalarına karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, Husilerin ise Suudi Arabistan'da sivil havalimanları ve hayati önem taşıyan diğer altyapılara düşmanca saldırılarda bulunduğu, bu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıların daha da artma ihtimali taşıdığına işaret edilen açıklamada, Ortadoğu 'daki ABD vatandaşlarına yüksek düzeyde teyakkuzda kalma ile uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

ABD'nin güvenlik uyarısı, Körfez bölgesinde İran ile ABD arasındaki askeri gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

ABD'nin Keşm Adası'na saldırısı sonrası İran, 18 Kasım'da Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nü hedef aldı. İran devlet medyası, saldırıda hava savunma sistemleri ile insansız hava aracı ve füze fırlatma platformlarının hedef alındığını bildirdi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin insansız hava aracı saldırılarını önlediğini açıklarken, ilk aşamada herhangi bir hasar bildirmedi.

Bahreyn ordusu da aynı gün İran kaynaklı bir dizi hava saldırısının engellendiğini duyurdu. Saldırılarda meydana gelen olası hasar ya da can kaybına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan Yemen 'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor.

Reuters'ın 19 Kasım tarihli haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezinde bulunan ve ülkenin kamu yatırım fonuna ev sahipliği yapan gökdelen, Husi saldırısında hasar gördü.

Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, binanın çeşitli katlarında ve çevredeki yapılarda maddi hasar oluştuğunu, ancak yaralanan olmadığını açıkladı.

Husiler ayrıca Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt Hava Üssü ve Cübeyl'deki petrokimya tesislerini hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi makamlarından bu hedeflere ilişkin iddialara ilk aşamada doğrulama gelmedi.