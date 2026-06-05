ABD'den Ortadoğu'ya seyahat uyarısı. ''Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor''

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Ortadoğu 'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran , Irak, Lübnan , Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

TRUMP'TAN ORTADOĞU'DAKİ DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise Lübnan'da kalıcı barışın sağlanmasını umduğunu belirterek, "Lübnan'ın huzura kavuşması gerçekten çok güzel olurdu." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullah yetkilileriyle durum hakkında görüştüğünü belirterek, "İlerleme kaydedildiğini düşünüyorum." dedi

.İran ile yürütülen müzakerelere de değinen Trump, ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna el koyabilecek kapasitede olduğunu öne sürdü.

"İstersek şu anda alabiliriz. Bence bizi durduramazlar. Ama buna gerek yok." diyen Trump, söz konusu nükleer malzemenin koruma altında olduğunu ve ABD'nin bunu izlediğini savundu.

Trump ayrıca İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile olası bir görüşmeye kapıyı kapatmadı.

"Şu an görüşmek istemiyorum ama görüşecek olursam bu benim için bir onur olur." diyen Trump, İran ile anlaşmaya varılması halinde böyle bir görüşmenin mümkün olabileceğini söyledi. ABD Başkanı dün de benzer bir açıklama yapmıştı.

İran ile müzakerelerin son durumuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, görüşmelerdeki temel şartların İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması olduğunu yineledi.

Trump, "Bir şekilde kazanacağız. Bu ya askeri yollarla olacak ya da masada imzalanacak bir anlaşmayla." ifadelerini kullandı.