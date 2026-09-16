ABD'den Pasifik'te operasyon. Kartellerin kullandığı tekne batırıldı

ABD ordusu uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü’ne bağlı kuvvetlerin Doğu Pasifik’te Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yaptığını duyurdu. Burada gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, boşaltılan teknenin batırıldığı ifade edildi. ABD ordusunun narko-teröristlerin lojistik ağlarını hedef alan operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

“ONLARI EN CAN ALICI NOKTALARINDAN VURUYORUZ”



SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan, uyuşturucu kartelleri üzerinde ciddi bir baskı kurduklarını vurgulayarak, "Onları en can alıcı noktalarından vuruyoruz: Karmaşık ağlarını çökertiyor, gelişmiş lojistik faaliyetlerini sekteye uğratıyor ve finans kaynaklarına ağır bir darbe indiriyoruz. Topyekûn sistemik yıpratma işte tam olarak böyle bir şey." açıklamasında bulundu.