ABD'den PKK yorumu: Silah bırakmayı memnuniyetle karşıladık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Terör Örgütü PKK'nın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma kararı ve Irak Süleymaniye'deki silah yakma töreninin çok önemli olduğunu söyledi.

Sözcü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.



Bruce PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.



Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.



PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Tammy Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini vurguladı.