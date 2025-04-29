ABD'den Polonya'ya 1,33 Milyar dolarlık füze satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli havadan havaya füze satışının Polonya’nın savunma kapasitesini artıracağı ve Polonya ve NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Polonya, önümüzdeki yıl savunma harcamalarına gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 5’ini ayırmayı planlıyor. Bu hedef, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO üyelerine yönelik uzun süredir dile getirdiği savunma harcaması çağrılarıyla da örtüşüyor.



Aynı zamanda Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların büyük kısmı Avrupa Birliği üyesi olan ve Ukrayna’nın güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkan Polonya üzerinden ulaştırılıyor.