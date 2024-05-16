ABD'den Rusya iddiası: "Nükleer silah testi için uzaya uydu gönderdi"

ABD, Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen bir silahı test etmek için Ukrayna savaşını başlatmadan günler önce uzaya uydu fırlattığını iddia etti. ABD'li yetkililer, "Cosmos-2553" isimli uydunun nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu öne sürüyor. İddiaya göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı halde Alçak Dünya Yörüngesi'nde konuşlandırılmış tüm uyduları yok edebilir.

ABD'den Rusya iddiası: "Nükleer silah testi için uzaya uydu gönderdi"
Arşiv

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinhin 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, nükleer başlık taşıyabilen silahı test etmek için "Cosmos-2553" adlı uydusunu 5 Şubat 2022'de alçak yörüngesine fırlattı.

'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ise 19 gün sonra 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrinin ardından başladı.

Rusya ve Çin'den nükleer güçle çalışan Ay istasyonu projesi

Rusya ve Çin'den nükleer güçle çalışan Ay istasyonu projesi

Haberi Görüntüle

"NÜKLEER SİLAH PROGRAMININ BİR PARÇASI"

'li yetkililer, Cosmos-2553'ün nükleer silah taşımadığını söylerken uydunun 'nın nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu iddia etti.

Rus yetkililerse iddiaları reddederek, Cosmos-2553'ün yörüngeye gönderilmiş bir araştırma uydusu olduğunu savundu.

ABD'nin iddialarına göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı halde Alçak Yörüngesi'nde konuşlandırılmış uyduları yok edebilir.

Alçak Dünya Yörüngesi'nde yok edilebilecek uydular arasında Space X CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu ağı da var.

ABD'li yetkili: Nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacağız

ABD'li yetkili: Nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacağız

Haberi Görüntüle

'YE AİT 6 BİN 700 UYDU VAR

WSJ, alçak yörüngede faaliyet gösteren en çok uydunun ABD'ye ait olduğuna dikkat çekti. Yörüngede ABD'ye ait yaklaşık 6 bin 700 uydu konuşlandırılmış halde. 'ya ait uydu sayısı ise sadece 149 ile sınırlı.

ABD'li yetkililer aylardır 'nın uzayda nükleer silah konuşlandırma planının "ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" olduğunu savunuyor.

Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu savunarak "Uzaya nükleer silah yerleştirilmesine daima karşı çıktık" demişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Çin'de "zenginliği gösteren" sosyal medya paylaşımlarına yasak

Çin'de "zenginliği gösteren" sosyal medya paylaşımlarına yasak

ABD'nin yardım kamyonları geçici iskeleden Gazze'ye girdi

ABD'nin yardım kamyonları geçici iskeleden Gazze'ye girdi

ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah sevkiyatı baskısı

ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah sevkiyatı baskısı

Fransa'da sinagogu ateşe vermeye çalışan bir kişi polis tarafından öldürüldü

Fransa'da sinagogu ateşe vermeye çalışan bir kişi polis tarafından öldürüldü

Trump'ın “sus payı” davası devam ediyor: Eski sağ koluna çapraz sorgu

Trump'ın “sus payı” davası devam ediyor: Eski sağ koluna çapraz sorgu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...