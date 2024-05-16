ABD'den Rusya iddiası: "Nükleer silah testi için uzaya uydu gönderdi"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinhin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya nükleer başlık taşıyabilen silahı test etmek için "Cosmos-2553" adlı uydusunu 5 Şubat 2022'de alçak Dünya yörüngesine fırlattı.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ise 19 gün sonra 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emrinin ardından başladı.

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"NÜKLEER SİLAH PROGRAMININ BİR PARÇASI"



ABD'li yetkililer, Cosmos-2553'ün nükleer silah taşımadığını söylerken uydunun Rusya'nın nükleer uydu savar silahı programının bir parçası olduğunu iddia etti.



Rus yetkililerse iddiaları reddederek, Cosmos-2553'ün yörüngeye gönderilmiş bir araştırma uydusu olduğunu savundu.



ABD'nin iddialarına göre bu uydu geliştirilip nükleer amaçlarla kullanıldığı halde Alçak Dünya Yörüngesi'nde konuşlandırılmış uyduları yok edebilir.



Alçak Dünya Yörüngesi'nde yok edilebilecek uydular arasında Space X CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu ağı da var.



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ABD'YE AİT 6 BİN 700 UYDU VAR



WSJ, alçak yörüngede faaliyet gösteren en çok uydunun ABD'ye ait olduğuna dikkat çekti. Yörüngede ABD'ye ait yaklaşık 6 bin 700 uydu konuşlandırılmış halde. Rusya'ya ait uydu sayısı ise sadece 149 ile sınırlı.



ABD'li yetkililer aylardır Rusya'nın uzayda nükleer silah konuşlandırma planının "ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" olduğunu savunuyor.



Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu savunarak "Uzaya nükleer silah yerleştirilmesine daima karşı çıktık" demişti.