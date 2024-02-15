ABD'den Rusya uzaya nükleer silah yerleştirecek uyarısı

RUSYA ABD'Yİ YILDIRMAK İSTİYOR



New York Times, ABD'nin müttefiklerine de istihbarat hakkında bilgi verildiğini, ancak iddia edilen planın gelişme aşamasında olması nedeniyle acil bir tehdit oluşturmadığını aktardı.



Yeni istihbarat uyarısının, Rusya'nın 9 Şubat'ta "gizli bir savunma bakanlığı yükü" taşıyan Soyuz roketi fırlatmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun nükleer bilgi projesi direktörü Hans Kristensen, "Rusya, diğer uyduları sabote etmek için tasarlanmış olabilecek manevra uydularıyla ilgili çeşitli deneyler yürütüyor" dedi.



Uzaya böyle bir nükleer silah konuşlandırılması ihtimali, Moskova'nın da taraf olduğu 1967 Uzay Anlaşması'nı ihlal ediyor.



Kristensen, Rusya'nın nükleer silahları uzaya yerleştirme tehdidinin, Vladimir Putin'in ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri desteğini sona erdirme yönündeki baskıyı artırmaya yönelik hamlelerinin sonuncusu olabileceğini öne sürdü.