ABD'den Rusya uzaya nükleer silah yerleştirecek uyarısı

ABD'de Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi başkanı Mike Turner, Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planın ulusal güvenliği tehdit ettiğini iddia etti.
Turner, Biden yönetiminden konu hakkında bilgilerin gizliliğinin kaldırılarak kamuya açılmasını talep etti.
Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Turner'ın perşembe günü "sekiz kişilik çete" (gizli brifingler için özel güvenlik yetkilerine sahip kongre liderleri) ile buluşacağını söyleyen açıklamasına şaşırdığını ifade etti. Ancak Sullivan planlanan toplantıya ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.
ABC News ve New York Times, isimsiz kaynakların Turner'ın bahsettiği güvenlik tehdidinin Rusya'nın uzaya nükleer uydusavar silahı yerleştirme potansiyeliyle ilgili olduğunu aktardı.
RUSYA ABD'Yİ YILDIRMAK İSTİYOR
New York Times, ABD'nin müttefiklerine de istihbarat hakkında bilgi verildiğini, ancak iddia edilen planın gelişme aşamasında olması nedeniyle acil bir tehdit oluşturmadığını aktardı.
Yeni istihbarat uyarısının, Rusya'nın 9 Şubat'ta "gizli bir savunma bakanlığı yükü" taşıyan Soyuz roketi fırlatmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun nükleer bilgi projesi direktörü Hans Kristensen, "Rusya, diğer uyduları sabote etmek için tasarlanmış olabilecek manevra uydularıyla ilgili çeşitli deneyler yürütüyor" dedi.
Uzaya böyle bir nükleer silah konuşlandırılması ihtimali, Moskova'nın da taraf olduğu 1967 Uzay Anlaşması'nı ihlal ediyor.
Kristensen, Rusya'nın nükleer silahları uzaya yerleştirme tehdidinin, Vladimir Putin'in ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri desteğini sona erdirme yönündeki baskıyı artırmaya yönelik hamlelerinin sonuncusu olabileceğini öne sürdü.
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