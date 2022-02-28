ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısı

ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarına bu ülkeden "derhal" ayrılmalarını tavsiye etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 03:41

ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birçok hava yolu firması Rusya uçuşlarını iptal ediyor ve birçok ülke Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatıyor. ABD vatandaşları hala aktif olan ticari seyahat seçeneklerini kullanarak Rusya'dan bir an önce çıkmayı değerlendirmelidir" denildi. 

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat uyarısın "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardığı anımsatıldı.

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