ABD'den Rusya'ya saldırı bilgilendirmesi

Görüşmeye dair ayrıntıları ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce aktardı. Yapılan açıklamada Marco Rubio'nun Lavrov'u, İran destekli Husilere karşı başlatılan askeri operasyon hakkında bilgilendirdiği paylaşıldı.



ABD'li bakanın Husilerin Kızıldeniz'deki ABD askeri ve ticari gemilerine yönelik saldırılarının devam etmesine izin verilmeyeceğini söylediği belirtildi.

Rubio ve Lavrov telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşa dair Cidde'deki son toplantının ardından atılacak adımları da ele aldı.



İki bakan ABD ile Rusya arasındaki iletişimin yeniden tesis edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini taahhüt etti.