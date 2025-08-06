ABD’den Rusya’ya yaptırım sinyali: Karar bugün açıklanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ziyaretinden dönen ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ve gün boyunca temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

"Konuyla ilgili bugün daha fazla şey söyleyeceğiz. Belki olumlu, belki değil" diyen Rubio, net kararın kısa sürede duyurulacağını kaydetti.



Öte yandan Rusya, Witkoff’un Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin "yararlı ve yapıcı" geçtiğini açıkladı. Bu temas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya Ukrayna’da barış için verdiği sürenin sona ermesine iki gün kala gerçekleşti.



Trump daha önce, Rusya’nın Ukrayna konusunda anlaşmaya varamaması durumunda yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Gözler şimdi Beyaz Saray’dan yapılacak resmi açıklamada.