ABD'den Rusya'ya yaptırım uyarısı

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunu görüştü. Görüşme 2 saat 5 dakika sürdü.

BEYAZ SARAY: BIDEN DİPLOMASİYE DÖNÜŞ ÇAĞRISI YAPTI



Beyaz Saray, görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.



Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi" denildi.



Görüşmede Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" çağrısı yaptığı bildirildi.



Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.



KREMLIN: PUTİN, BIDEN'DAN GARANTİ İSTEDİ



Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, Putin'in görüşmede NATO'nun doğudaki genişlemesinin durdurulması için garanti istediği aktarıldı.



Görüşmenin "açık" ve "iş odaklı" olduğu belirtilen açıklamada, iki liderin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği zirvenin sonuçlarının uygulanmasını ele aldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri ilgilendiren konular ile ortaya çıkan diğer sorunların değerlendirilmesinde, üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ve 'Cenevre ruhu'nun korunmasının önemi vurgulandı" denildi.



Putin ve Biden'ın, iki ülkenin 2. Dünya Savaşı döneminde müttefik olduğuna dikkati çektiği ifade edilen açıklamada, bu müttefikliğin, ortak çalışmaların ve etkileşimin oluşturulmasında örnek olması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

"UKRAYNA YIKICI TUTUM SERGİLİYOR"



Ukrayna meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, 2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmasında "ilerlemenin olmadığı" dile getirildi.



Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Putin, örnekler vererek, Kiev'in, Minsk anlaşmaları ile Normandiya Formatı'nda varılan anlaşmaları tamamen demonte etme yönündeki yıkıcı çizgisini ve Donbass'a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Joe Biden ise Rus askeri birliklerinin, Ukrayna sınırının yakınlarında hareketliliğinin sözde tehlikeli nitelikte olduğuna dikkati çekti ve ileride gerginliğin artması durumunda ABD ile müttefiklerinin uygulamaya hazır olacağı yaptırımları belirtti."

Kremlin Sarayı'nın açıklamasında, "NATO, Ukrayna topraklarının keşfedilmesi yönünde tehlikeli girişimlerde bulunuyor ve sınırlarımızın yakınlarında askeri potansiyelini geliştiriyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenilir ve yasal düzeyde garantilerin alınmasıyla ilgilidir. İki lider, temsilcilerine bu hassas konularda istişareleri başlatma talimatının verilmesi konusunda mutabık kaldı" değerlendirmesinde bulunuldu.



Bilgi güvenliği konusunun da ele alındığı görüşmede, siber saldırılarla mücadelede etkileşimin sürdürülmesi için hazır olunduğu vurgulandı.



Görüşmede, İran nükleer anlaşması da ele alınırken, Putin, bu anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini belirtti.



İkili ilişkilerdeki sorunların da ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD arasındaki iş birliğinin hala "tatmin edici durumda olmadığına" dikkat çekildi.



Görüşmede, Putin, Biden'a iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerine getirilen önlemleri sıfırlamayı teklif etti.



Putin ve Biden, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından sorumluluğu dikkate alarak diyalog ve etkileşimi devam ettireceklerini dile getirdi.



"BIDEN, ABD'NİN DURUŞUNU ÇOK NET ŞEKİLDE BELİRTTİ"



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya ve bölgedeki NATO müttefiklerine askeri desteğini artıracağını söylediğini açıkladı.



Sullivan, Beyaz Saray'da katıldığı basın toplantısında bugün Biden ve Putin'in video konferans yoluyla Ukrayna konusunda yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.



Görüşmede Biden'ın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda getireceği ekonomik yaptırımları konusunda uyardığını aktaran Sullivan, "Biden Putin'e, (Ukrayna'yı işgal etmeleri) bu durumda şu anda yaptığımızın üstünde ve ilerisinde Ukrayna'ya savunma mühimmatı desteği vereceğimizi ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerimize askeri desteği artıracağımızı söyledi" bilgisini paylaştı.



Sullivan, Biden'ın Putin'e diplomasinin de diğer bir yol olduğunu açıkça dile getirdiğini aktararak, "Görüşmede herhangi bir tehditkar tutum yoktu ancak Biden, ABD'nin duruşunu çok net şekilde belirtti" dedi.



"2014'TE ATMADIĞIMIZ ADIMLARI ATABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"



Biden'ın Putin ile konuşmasının ardından Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ilerleyen saatlerde de ABD Kongresinden isimlerle konuşacağını belirten Sullivan, "Biden, perşembe günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşecek." dedi.



Sullivan, ilerleyen günlerde bölgede gerginliğin artması durumunda atılacak adımları değerlendirmek için yoğun bir gündemleri olduğunu da sözlerine ekledi.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya gibi bölgedeki müttefiklerinin kendilerini güvensiz hissedeceklerini, bu nedenle de bu ülkelere ek asker gönderebileceklerini dile getiren Sullivan, "Biden, Putin'in gözlerinin içine baktı ve 2014'te atmadığımız adımları şimdi atabileceğimizi söyledi." bilgisini paylaştı.



Sullivan, görüşmede Putin'in tutumu konusunda bir yorum yapmayacağını ancak Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığını henüz bilmediklerini söyledi.



RUSYA'YA "KUZEY AKIM 2" MESAJI



Almanya ile Kuzey Akım 2 konusunda yakın iletişimde olduklarının altını çizen Sullivan, "Putin, Kuzey Akım 2'den gaz akmasını istiyorsa, Ukrayna'ya işgal ederek bunu riske atmaz" uyarısında bulundu.



Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'yı ve Çin'in Tayvan'ı aynı anda işgal etmesi durumunda ABD'nin buna karşılık verecek durumda olup olmadığını sorması üzerine, "Ukrayna işgalinde caydırıcı olmak için çalışıyoruz. Tayvan ise asla gerçekleşmeyecek bir senaryo" yanıtını verdi.

