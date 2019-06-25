Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin NATO temsilcisi Bailey Hutchinson, "Rus füze sistemlerinin NATO ittifakındaki varlığı ile F-35'leri etkilemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
"ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın Japonya'daki görüşmede S-400 krizi konusunda bir çözüm bulacaklarını umut ettigini" söyledi.
"Krizin yaşanabileceği zamana hızla yaklaşıyoruz" diyen ABD'li temsilci Bailey Hutchinson, "Türkiye NATO'nun çok önemli ve değerli bir üyesidir. Bu yüzden kriz yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.
ABD'den S-400 ve F-35 açıklaması
NTV HaberDünya
ABD'nin NATO daimi temsilcisi Hutchinson Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemini alması durumunda bunun sonuçlarından birinin F-35 programından çıkarılmak olacağını belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin NATO temsilcisi Bailey Hutchinson, "Rus füze sistemlerinin NATO ittifakındaki varlığı ile F-35'leri etkilemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.