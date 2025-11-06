ABD'den Şam’da askeri üs. Suriye-İsrail anlaşmasına zemin mi hazırlanıyor?

ABD, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk etmeye çalıştığı güvenlik anlaşmasının hayata geçirilmesine olanak sağlamak için Şam'daki hava üssünde asker bulundurmaya hazırlanıyor.

Hava üssünde yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi sahibi olan, iki Batılı yetkili ve Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir

yetkilinin de aralarında bulunduğu altı kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre ABD üssü, İsrail ile Suriye arasında varılabilecek olası anlaşmanın takibi için kullanmayı planlıyor.

ABD'nin Suriye'nin başkentinde askeri varlık göstermeye yönelik planlarının, Suriye'nin eski lideri, İran yanlısı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkenin ABD ile stratejik yakınlığının altını çizdiği düşünülüyor.

Bahsi geçen askeri üs, Suriye'nin güneyindeki bölgelere açılan noktada yer alıyor.

Ülkenin güneyindeki bölgede, Suriye ile İsrail arasında saldırıların durmasına yönelik anlaşma kapsamında askerden arındırılmış bölge oluşturulması planlanıyor. İki ülke arasındaki olası anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti arabuluculuk ediyor.

Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

ŞARA, “ANLAŞMA ZORUNLULUK” DEMİŞTİ

Şara, 18 eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail ile güvenlik anlaşması imzalamak için devam eden müzakerelerin yakın zamanda sonuç verebileceğini söylemişti. Güvenlik anlaşmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Şara, anlaşmanın, Suriye'nin hava sahası ile toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye ve İsrail, Tel Aviv'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini sağlayacağını umduğu bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

İSRAİL İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkarmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ordusunun Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar binden fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.