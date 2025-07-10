ABD'den savaş provası: Önce kıyamet uçağı, sonra nükleer denizaltı

ABD Donanması, nükleer balistik füzelerle donatılmış bir denizaltının yakın zamanda Portekiz'in Azor Adaları açıklarında, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda görev yaptığını doğruladı.



Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarından USS Maryland’in bölgede bulunması, nükleer silah taşıyan denizaltılarla iletişim kurabilme kapasitesine sahip E-6B Mercury tipi uçağın konuşlandırılmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Donanma, uçağın bölgede bulunduğunu da teyit etti.



Balistik füze denizaltılarının temel görevi caydırıcılık devriyeleri gerçekleştirmek ve gerekirse füze fırlatmak olsa da, son yıllarda Donanma bu denizaltıların hareketlerini zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor.



ABD Donanması’nın filosunda balistik füze kapasiteli 14 Ohio sınıfı denizaltı bulunuyor. Bu denizaltılar Doğu ve Batı yakasında iki ana limana dağıtılmış durumda.

"SON DERECE NADİR ZİYARET"



CNN Portekiz, bir ABD nükleer denizaltısının Azorlar’daki Terceira adasında, Praia da Vitoria limanına ulaştığını bildirdi.

Haberde, ziyaret “son derece nadir” olarak tanımlanırken, denizaltının Pasifik filosuna bağlı USS Michigan olduğu belirtildi.



Ancak ABD Altıncı Filosu sözcüsü Komutan Tim Gorman, denizaltının Michigan değil, Maryland olduğunu açıkladı.

Georgia eyaletindeki Kings Bay limanına bağlı olan USS Maryland’in “Azorlar civarında görev yaptığını ve kısa süreli bir personel değişimi için durduğunu” ifade etti.

DENİZALTILARDA GÖREV DEĞİŞİMİ



USS Maryland’in o sırada bir devriye görevi yürütüp yürütmediği belirsizliğini koruyor.

Maryland ve aynı sınıftaki diğer denizaltılar, Donanma’nın açıklamasına göre, genellikle denizde 77 gün boyunca görev yapıyor ve “Mavi” ve “Altın” adlı iki ayrı mürettebat rotasyonuyla çalışıyor. Bu sistem, denizaltının stratejik olarak her an hazır olmasını sağlıyor.

ÖNCE KIYAMET UÇAĞI HAVALANDI



Bu durum, ABD Donanması’nın Altıncı Filo’nun sorumluluk alanında bir balistik füze denizaltısı ile E-6B uçağını aynı anda konuşlandırdığı ilk örnek değil.



Yaklaşık bir yıl önce, 23 Haziran’da, Maryland’in kardeş denizaltılarından biri olan USS Tennessee, Norveç Denizi'nde yüzeyde seyir halindeyken, bir E-6B uçağı da denizaltının üzerinde uçuyordu.



O dönem konuyu değerlendiren savunma uzmanları, “Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarının bulunduğu yerlerde, genellikle bir E-6B uçağı da çok uzaklarda değildir” yorumunu yapmıştı.