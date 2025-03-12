ABD'den SDG açıklaması: Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, imzalanan anlaşma ile SDG devlet kurumlarına katılyor.



Anlaşmayla ilgili bir açıklama da ABD'den geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri Suriye makamları ile Suriye Demokratik Güçleri arasında kuzeydoğunun Suriye'ye entegre edilmesini sağlayan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir geçişi desteklediği belirtildi. Suriye'de son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının da takip edildiği aktarıldı.

SDG SURİYE YÖNETİMİNE ENTEGRE OLDU

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.



Suriye hükümeti ve SDG arasında imzalanan silah bırakma anlaşmasının şartları dünyayla da paylaşıldı.



