ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerine saldırması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 9 militanın öldürüldüğü ve 1 militanın da yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının dün Kismayo şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Bu saldırı sırasında hiçbir sivilin ölmediği veya yaralanmadığı değerlendirmesi yapıyoruz" ifadesine yer verildi.
ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü
Anadolu AjansıDünya
ABD Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.