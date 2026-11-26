ABD'den SpaceX'e uzayda veri merkezi için 1 milyon uydu izni
26.11.2026 13:20
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet sitesinde yayınlanan belgeye göre şirkete 2040 yılına kadar geçerli olacak yetki tanıdı.
ABD Federal İletişim Komisyonu, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e uzayda veri merkezleri kurmak üzere 1 milyona kadar uydu fırlatma yetkisi verdi.
ABD'de Trump yönetimi, milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e uzayda veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyona kadar uydu fırlatma izni verdi.
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet sitesinde yayınlanan belgeye göre şirkete 2040 yılına kadar geçerli olacak yetki tanıdı.
Komisyon, SpaceX'in Starmind uydu takımının "Dünya'da kullanılmak üzere devasa miktarda veriyi işleyeceğini" bildirdi.
FCC Başkanı Brendan Carr, Trump'ın yapay zeka için kullandığı "süper zeka" ifadesine atıfla yaptığı açıklamada, "Amerika, dünyayı süper zeka çağına taşıyor" dedi.
Carr, veri merkezlerinin "Amerika'nın süper zekadaki liderliğini sürdürmesi için elzem" olacağını vurguladı.
İLK FIRLATMA 2027 SONUNDA
SpaceX, yüzlerce görevi tamamlayan kendi roketleriyle rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.
Musk, ağustosta yaptığı açıklamada ilk SpaceX uydusunun 2027'nin son çeyreğinde yörüngeye fırlatılacağını ve 2028'de fırlatmaların hız kazanacağını söylemişti.
Şirket, uzayda çalışmak üzere özel tasarlanan en yeni nesil Vera Rubin işlemcilerini tedarik etmek için Nvidia ile anlaştı.
Haziranda halka arz edilen SpaceX, bu süreçte yaklaşık 85,7 milyar dolar fon toplamıştı.
Uzay tabanlı veri merkezi projelerinin çoğu, güvenilir bağlantı kurmak için alçak Dünya yörüngesinde birbirine yakın konumlanan uydu takımlarından oluşuyor.
Starmind uyduları, SpaceX'in halihazırda yörüngede yer alan Starlink uydu internet ağıyla haberleşerek verileri Dünya'ya aktaracak.
Rakip ağlar ise verileri lazer kullanarak doğrudan Dünya'dan alıp geri göndermeyi planlıyor.
Uzayda veri merkezi kurmak, Dünya'daki tesislere kıyasla çeşitli avantajlar sunuyor.
Güneş eşzamanlı yörüngedeki bir uydu, güneş enerjisini kesintisiz biçimde ve yerdeki muadillerine kıyasla sekiz kat daha verimli toplayabiliyor.
Musk, ağustosta yaptığı açıklamada ilk SpaceX uydusunun 2027'nin son çeyreğinde yörüngeye fırlatılacağını ve 2028'de fırlatmaların hız kazanacağını söylemişti.
GOOGLE VE BLUE ORIGIN DE KENDİ PROJELERİNİ YÜRÜTÜYOR
Yörüngede veri merkezi kurmaya yönelik projeler son bir yılda hızla arttı.
SpaceX'in yanı sıra Google "Suncatcher" kod adlı girişimini yürütürken , Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin de "Project Sunrise" için FCC'ye başvurdu.
Yarışta yer alan girişimlerden Starcloud, 2025 sonunda bir uydu üzerinde GPU olarak bilinen gelişmiş işlemciyi başarıyla çalıştırdı.
Google da ekim ayında aynı aşamaya ulaştı.
UZMANLARDAN "UZAY KİRLİLİĞİ" UYARISI
Karar, teknik engeller ve çevresel etkiler nedeniyle bazı uzmanların tepkisini çekti.
Çözülemeyen teknik zorluklar arasında işlemcilerin uzaydaki yüksek radyasyon seviyelerine dayanıklılığı öne çıkıyor.
Gözlemciler, aşırı sıcaklıklara dayanmanın ve uzay enkazı ile mikrometeoritlerin verebileceği hasardan kaçınmanın zorluğuna da dikkat çekiyor.
Haziranda halka arz edilen SpaceX, bu süreçte yaklaşık 85,7 milyar dolar fon toplamıştı.
Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), dün açıklanan karardan "hayal kırıklığı ve dehşet" duyduğunu bildirdi.
AAS, açıklamasında "Önerilen uydu takımı, astronomi tesislerine onlarca yıldır yapılan federal yatırımları ve gökbilimciler ile halkın gece gökyüzünü izleyip inceleme imkanını önemli ölçüde zedeleyecek" ifadelerini kullandı.
Topluluk, uydu takımının "daha büyük (ve dolayısıyla daha parlak) ve daha çok sayıda nesne içerdiğini" belirterek, uyduların "gece gökyüzünde daha uzun süreler boyunca aşırı parlak nesneler olarak görüleceğini" kaydetti.
Kar amacı gütmeyen kuruluş Earthjustice'in avukatı Jan Hasselman ise AFP ajansına yaptığı açıklamada "Uzaydaki uyduları büyük ölçüde artırmak, insanların günlük yaşamlarını ve gezegenimizin geleceğini doğrudan etkiliyor" dedi.