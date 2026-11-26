Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), dün açıklanan karardan "hayal kırıklığı ve dehşet" duyduğunu bildirdi.

AAS, açıklamasında "Önerilen uydu takımı, astronomi tesislerine onlarca yıldır yapılan federal yatırımları ve gökbilimciler ile halkın gece gökyüzünü izleyip inceleme imkanını önemli ölçüde zedeleyecek" ifadelerini kullandı.

Topluluk, uydu takımının "daha büyük (ve dolayısıyla daha parlak) ve daha çok sayıda nesne içerdiğini" belirterek, uyduların "gece gökyüzünde daha uzun süreler boyunca aşırı parlak nesneler olarak görüleceğini" kaydetti.

Kar amacı gütmeyen kuruluş Earthjustice'in avukatı Jan Hasselman ise AFP ajansına yaptığı açıklamada "Uzaydaki uyduları büyük ölçüde artırmak, insanların günlük yaşamlarını ve gezegenimizin geleceğini doğrudan etkiliyor" dedi.