ABD'den Suriye açıklaması: "Esad'ın ortaklarının dikkati dağıldı"

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, devam eden çatışmalar hakkında açıklama bulundu.



Blinken, "Suriye'deki HTŞ ilerlemesi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya ve İran gibi destekçilerinin dikkatinin dağıldığını gösteriyor." diye konuştu.



Esad'ın siyasi sürece anlamlı bir şekilde katılmayı reddetmesinin muhalif grupların saldırılarına kapı açtığını belirten Blinken, "DAEŞ'in cihatçı halifeliğinin yeniden dirilmemesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.



Lübnan'daki ateşkes hakkında da yorum yapan Blinken, ihlal iddialarının ABD hükümeti tarafından araştırıldığını belirtti.