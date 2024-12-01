ABD'den Suriye açıklaması: "Olanların sorumlusu Esad rejimi, bizim bir dahlimiz yok"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti.



Suriye'de yaşananların arkasında Esad rejiminin olduğuna işaret edildi.

Esad'ın "2015'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla belirtilen siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve rejimin Rusya ile İran'a olan bağımlılığı mevcut koşulları yaratmıştır." denildi.

Açıklamada "Suriye'deki saldırıların ABD'yle hiçbir ilgisi yoktur ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı terör örgütünce yürütülmektedir." ifadeleri de kullanıldı.

BM'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi süreç ile sivillerin ve azınlık grupların korunması çağrsında bulunuldu.

