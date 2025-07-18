ABD'den Suriye çıkışı: İsrail saldırılarını desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.



Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bruce, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemedi." ifadelerini kullandı.



Bruce, "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı ateşkes sağlamak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik olarak iletişim kuruyoruz." diye konuştu.



"ABD BU ŞİDDETİ KINIYOR"



Süveyda'da şiddetin nasıl başladığına dair "daha fazla soruşturmaya" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bruce, bölgede son dönemdeki tırmanışın "Dürziler ve Bedeviler arasındaki rekabetten" kaynaklandığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD bu şiddeti açıkça kınıyor. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı ateşkese yol açacak anlamlı diyalog başlatmalıdır." diye ekledi.