Akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi beklenen James Jeffrey'in temasları Salı günü başlayacak. ABD Suriye Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.



Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilecek. Jeffrey'in Ankara temaslarında ana gündem başlığı Suriye ve ABD'nin Suriye'den çekilme planı ve atılacak adımlar olacak. Görüşmelerde Münbiç yol haritasının uygulanması yönünde Türkiye'nin beklentileri bir kez daha aktarılacak.



ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ise başkentte temaslarına başladı.

Matthew Palmer'ın, dışişleri yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, Suriye ve terörle mücadelenin yanısıra, Türkiye ile ABD arasında devam eden Patriot görüşmeleri ile S-400 hava savunma sistemi ele alınacak.