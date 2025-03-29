ABD’den Suriye için Ramazan Bayramı uyarısı: “Kamu kurumlarına saldırı olabilir”

ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliği, vatandaşlarını önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı tatili sırasında "artan saldırı olasılığı" konusunda uyardı.



Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Ramazan Bayramı tatili sırasında Şam'daki büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşları ve Suriye kamu kurumlarını hedef alabilecek saldırı olasılığının arttığı konusunda uyarmaktadır" denildi.



Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi: "Saldırı yöntemleri arasında bireysel saldırganlar, silahlı saldırganlar veya patlayıcı cihazların kullanımı yer alabilir."



Açıklamaya göre Washington, vatandaşlarına "terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız gözaltı gibi önemli riskler nedeniyle" Suriye'ye seyahat etmemelerini tavsiye ediyor.

