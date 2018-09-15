Suriye'de siyasi çözüm arayışlarının masaya yatırıldığı Cenevre toplantısında Amerika Birleşik Devletleri bağlayıcı olmayan bir öneri paketi gündeme getirdi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre belge, teröristleri desteklemeyen, İran rejimi ile ilişkilerin kesmiş sığınmacıların geri dönüşü için gerekli koşulları sağlayan küçük gruptaki ülkeler için bir rehber olarak hazırlandı.



Belgede, Suriye'de siyasi sürecin anayasal reform ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak seçimlerle sonuçlanması öneriliyor.



En dikkat çeken madde de seçimler ve kurulması önerilen anayasa komisyonu ile ilgili. Belgede, anayasa reformu ve seçimler için Suriye hükümetinin, kuzeydoğu Suriye'den temsilcilerin ve çözümden ayan olan Suriyeli muhaliflerin sürece katılmasının teşvik edilmesi maddesi var.



ABD bu maddeyle, Esat yönetimini ve Kuzeydoğu Suriye'yi kontrol eden terör örgütü YPG/PKK'yı dışlamadığı mesajı veriyor.



Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temislcisi Staffan De Mistura tarafından düzenlenen son tur görüşmelerde sunulan öneri metninde, anayasa reformunun nasıl olması gerektiği de anlatılıyor. Belgede bölgesel hükümet kurumlarından söz ediliyor.



ABD, yeni anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin bölgesel hükümet kurumlarının bağımsızlığını garanti edecek şekilde düzenlenmesi gerektiği görüşünde. Öneriler arasında hükümetin güçlendirilmiş bir başbakan tarafından yönetilmesi ve seçimlerde aday gösterilebilme sınırlamalarının kaldırılması da var.

