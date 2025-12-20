ABD'den Suriye'de DAEŞ'e misilleme

Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyon başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DAEŞ hücrelerine yönelik operasyonlar yapıldı.

Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerden DAEŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.

OPERASYON "ŞAHİNGÖZ"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun adını "Şahingöz" olarak duyurdu. Hegseth, "Amerikan güçleri cuma günü erken saatlerde Suriye'de DAEŞ'e karşı Şahingöz operasyonunu başlattı, saldırılar sürecek" dedi.

Pete Hegseth ayrıca bunun bir savaş başlangıcı değil bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti. Hegseth “Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz.” dedi.

TRUMP: ÇOK GÜÇLÜ BİÇİMDE VURUYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump ise operasyona ilişkin açıklamasında "Suriye'deki DAEŞ mevzilerini çok güçlü biçimde vuruyoruz. Suriye hükümeti ABD'ye tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da "DAEŞ'in Suriye'deki mühimmat imkanları ve altyapısını hedef alıyoruz. Operasyon, 13 Aralık’ta Suriye’de ABD ve müttefik güçlere yönelik düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirildi." açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesaplarından, askeri üslerden havalanan savaş jetleri ve helikopterlerin görüntülerini paylaşan CENTCOM, geniş çaplı saldırıyı gerçekleştirmek üzere savaş uçakları, taarruz helikopterleri ve diğer unsurların kullandığını duyurdu.