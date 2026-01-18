ABD'den Suriye'de El Kaide operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de El Kaide bağlantılı bir terör örgütü üyesine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonun ülkenin kuzeybatısında 16 Ocak'ta düzenlendiği belirtildi. Öldürülen El Kaide bağlantılı teröristin 13 Aralık 2025’te iki ABD askerinin ve bir Amerikalı tercümanın ölümüne yol açan saldırgan ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Öldürülen teröristin kimliği ise Bilal Hasan el Casim olarak açıklandı.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri 13 Aralık 2025'te silahlı saldırıya uğramış, iki ABD askeri ile bir Amerikalı tercümanın ölmüştü.