ABD'den Suriye'de operasyon: DAEŞ elebaşlarından biri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonda DAEŞ elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'nin öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD'den Suriye'de operasyon: DAEŞ elebaşlarından biri öldürüldü

ABD, Suriye’de elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Ortadoğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DAEŞ elebaşı ve planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürdü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının DAEŞ'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi. ​​​​​​​

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...