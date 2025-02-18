ABD’den tarihi adım: Asker sayısı ilk kez azaldı

ABD, Japonya’nın Okinawa Adası’ndaki askeri varlığını azaltmaya yönelik önemli bir adım attı. New York Times’ın (NYT) haberine göre, Noel’den önce Okinawa’ya gönderilecek olan 105 kişilik ABD Deniz Piyadesi birliği, Okinawa yerine ABD’nin Guam adasında bulunan yeni bir üsse yönlendirildi. Bu değişiklik, Okinawa’daki askeri varlığın ilk kez azalması anlamına geliyor.



Okinawa’daki ABD üssünde toplamda yaklaşık 18 bin askeri personel bulunuyor. Washington ve Tokyo arasında 2013’te imzalanan anlaşma uyarınca, en az 9 bin Amerikan piyadesinin Okinawa’dan ayrılması planlanıyor. Ancak, haberde Okinawa'da yeni üsler inşa edildiği ve geri çekilme sürecinin en az 10 yıl daha sürebileceği belirtiliyor.



New York Times, bu değişikliğin Çin’in bölgedeki etkisini engellemeye yönelik strateji için önemli bir adım olmadığına dikkat çekiyor. Özellikle Çin’in Tayvan’ı işgal etmesi durumunda Okinawa’nın “ön cephe” olacağına vurgu yapılıyor.



2013’teki anlaşmanın müzakerelerinde yer alan eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Christopher B. Johnstone, anlaşmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen sadece 100 civarında piyadenin yer değiştirdiğini ve sürecin ilerlemediğini belirtiyor.



ABD, 1950'lerden bu yana Japonya’da çeşitli üslerle varlığını sürdürüyor. Ancak, Okinawa’daki askeri üslerle ilgili gerilimler geçmişte büyük protestolara yol açmıştı. 1995’te Okinawa’da üç Amerikan askerinin işlediği suç, Japon halkı arasında geniş tepki uyandırmıştı. 2004’te ise bir ABD helikopteri, Okinawa Uluslararası Üniversitesi kampüsüne düşmüş ve ciddi endişelere neden olmuştu.