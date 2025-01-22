ABD'den tarihi yatırım: 500 milyar dolarlık yapay zeka projesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka araştırma şirketi OpenAI CEO'su Sam Altman, SoftBank CEO'su Masayoshi Son ve teknoloji şirketi Oracle CEO'su Larry Ellison'un katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle şirketlerinin ABD'de yapay zeka altyapısı kurmak için “Stargate” adlı ortak bir girişim oluşturacağını ve en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Projenin 100 bin kişiye iş imkanı oluşturacağını belirten Trump, ilk odak noktasının enerji altyapısı olacağını ifade etti.

Trump, “Bizim yapmak istediğimiz şey bunu bu ülkede tutmak. Çin rakiptir, diğerleri rakiptir. Biz bu ülkede olmak istiyoruz ve bunu mümkün kılıyoruz. Bu şeyleri inşa etmemiz gerekiyor. Yani çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor. İsterlerse kendi tesislerinde bu üretimi kolayca yapmalarını mümkün kılacağız.” ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticilerinin önümüzdeki 4 yıl içinde Stargate'e 500 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

