ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık rekor silah satışı

ABD, Çin'in artan baskısı ile karşı karşıya olan ada ülkesi Tayvan'a bugüne kadarki en büyük silah satışını onayladı.

ABD'nin dün açıkladığı 11 milyar dolar büyüklüğündeki silah paketi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinden bu yana Tayvan'a ikinci silah satışı gerçekleşmiş oldu. Bu adım, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a yönelik askeri ve diplomatik baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Çin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ederken, Tayvan hükümeti Pekin'in egemenlik iddialarını reddediyor.

SEKİZ KALEMDEN OLUŞAN DEV SATIŞ

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silah satışının HIMARS füze sistemleri, havan topları, Javelin tanksavar füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve diğer ekipman dahil olmak üzere sekiz kalemden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, "ABD, Tayvan'ın kendini savunmak için yeterli kapasiteyi muhafaza etmesine, hızlı şekilde caydırıcı güç inşa etmesine ve asimetrik savaşın getirdiği avantajlardan yararlanmasına yardımcı olmaya devam ediyor. Bu, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının temelini oluşturuyor." denildi.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDA SON DURUM

Çin, Tayvan üzerinde kendi egemenliği olduğunu iddia ediyor ve ülkeyi kontrol etmek için güç kullanma ihtimalini dışlamıyor.

Tayvan hükümeti ise Çin'in toprak iddialarını reddediyor ve ülkenin geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini söylüyor.

Lin, Tayvan'ın hali hazırda Çin tarafından yürütülen bir hibrit savaşla karşı karşıya olduğunu, bunun siber saldırı, sızma, yanlış haber kampanyaları ve ada yakınlarında askeri faaliyetleri içerdiğini ifade etti. Lin, şunları ekledi: “Bu, her güne karşı bir D-day. Bu D-day gerçekten işgal anlamına geliyor. Belli ki biz D-day durumunda değiliz. Ancak her gün zorlamayla karşı karşıya kalıyoruz.”