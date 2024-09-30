ABD'den Tayvan'a 567 milyon dolarlık savunma yardımı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile artan gerilim karşısında Tayvan’a savunma amacıyla 567 milyon dolarlık yardımı onayladığı duyuruldu.

Açıklamada, Başkan Biden’ın ABD Dışişleri Bakanı’na “Tayvan'a yardım sağlamak üzere Savunma Bakanlığı'nın savunma ürünleri ve hizmetleri ile askeri eğitim ve öğretimde 567 milyon dolara kadar kesinti yapılmasını yönetme” yetkisi verdiği belirtilirken daha fazla açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Biden, Nisan ayında Ukrayna'nın yanı sıra İsrail ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yeni ABD yardımı sağlayan yasa tasarısını imzalamıştı.

ABD, resmi diplomatik ilişkileri olmasa da Tayvan’ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumunda. Çin ise Washington yönetiminin Taipei’ye silah satışını sonlandırmasını talep ediyor.

Taipei ise, yenilenmiş F-14 savaş uçaklarını da içeren ABD’nin silah teslimatlarının gecikmesinden şikayetçi. Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin ise, son 5 yılda Tayvan’a yönelik siyasi ve askeri baskıyı arttırdı.