ABD'den TikTok açıklaması: "Çin ile çerçeve anlaşmaya varıldı"

ABD Hazine Bakanı Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çinli heyetle İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdikleri ticaret müzakereleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Görüşmede ele alınan "kara para aklama" konusuna değinen Bessent, bunun fentanil satışlarının bir sonucu olduğunu ve bundan hem Çin'in hem de ABD'nin zarar gördüğünü ifade etti.



Bessent, Çin'in sermaye kontrollerinden kaçan kara para aklama gruplarının Meksika'da uyuşturucu kartelleri için faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bu nedenle, birlikte çalışabileceğimiz yolları tartıştık ve Çin heyeti bizimle çalışmaya çok istekliydi. Bu konuda tam bir mutabakat sağlandı" değerlendirmesinde bulundu.



"LİDERLERİN ONAYI GEREKİYOR"

ABD'li çip şirketi Nvidia'ya ilişkin de Bessent, ticaret görüşmelerinin yapıldığı gün Çin'in Nvidia hakkında soruşturma başlatmasının zamanlamasının uygun olmadığını dile getirdi.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Bessent, bu konuda bir çerçeve anlaşmasına varıldığını ve iki ülke liderlerinin onayını bekleyeceklerini bildirdi.



Bessent, "Çerçevenin (TikTok'un) ABD kontrolündeki mülkiyete geçiş için olduğunu düşünüyorum, ancak yine de liderlerin cuma günü yapacakları açıklamadan önce bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.

