ABD'den Türkiye açıklaması: Güvenlik endişeleri karşılanabilir

Sullivan, Biden'ın yarın başlayacak Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray basın odasında gazetecilerin karşısına çıktı.



Söz konusu ziyaretin Biden'ın başkanlığı döneminde Asya Pasifik bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu da değerlendirdi.



Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık başvurusunun "tarihi önemde" olduğunu belirterek söz konusu ülkelerin üyeliğine desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.



TÜRKİYE YORUMU



Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu da değerlendiren Sullivan, "Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya etkili bir şekilde erişebileceğine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.



Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in bu konuda Türkiye ile doğrudan iletişimde olduğunu belirterek "Biz de aynı zamanda bu süreci kolaylaştırmak adına Türkler ile görüşüyoruz. Ben bugün kendi mevkidaşımla görüştüm, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da şu dakikalarda kendi mevkidaşı ile görüşüyor." ifadesini kullandı.



Süreç konusunda olumlu olduklarını belirten Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da yarın Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayacağını söyledi.



"FARKLILIKLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"



Sullivan, Türkiye'nin yanı sıra başka NATO üyesi ülkelerin de İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına karşı çıkma ihtimali durumunda ne yapılacağının sorulması üzerine, "Batı müttefiklerinin en iyi yanlarından birisi de farklı fikirlerin olması." ifadesini kullandı.



Herhangi bir farklı düşünce olması konusunda ortak bir alan bulunabileceğine işaret eden Sullivan, "Ben farklılıkların çözülebileceğine ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya destek konusunda tek ses olabileceğine inanıyorum." dedi.