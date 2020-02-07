ABD'den Türkiye'nin İdlib'deki meşru müdafaa hakkına ''tam destek''

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, konseyde yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim, Hizbullah ve Rusya'nın sürdürdüğü ''barbar, haksız'' askeri saldırıları şiddetle kınadı.



İdlib'deki yıkımın boyutuna bakıldığında ne ateşkes ne de siyasi çözüm konusunda Rusya ve rejime güvenilebileceğini ve Astana sürecine artık inanmadıklarını belirten Craft, BM Suriye Özel Temsilcisine acil kapsamlı ve denetlenebilir bir ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı.



Craft, rejimin İdlib'deki Türk gözlem noktalarına saldırısına ilişkin ise ''ABD, Türk askerlerinin ölümüne neden olan Esed rejiminin Türk gözlem noktalarına haksız saldırıları karşısında NATO müttefiki Türkiye'ye meşru müdafaasında tam destek veriyor.'' dedi.



İDLİB'DE ''EN KÖTÜ KABUS'' YAŞANIYOR



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de İdlib'de uzun süredir ''en kötü kabus''un yaşandığını söyledi.



Pierce, ''Türkiye, İdlib'de barışçıl bir çözüm bulmak ve milyonlarca Suriyelinin mülteci konumuna düşmesini engellemek için çaba gösterdi ama Suriyeli makamların mutabakatı görmezden geldiğine şahit oluyoruz. Birçok ateşkes ilan edildikten bir iki gün sonra ihlal edildi. Artan gerginliğin halihazırda 3 buçuk milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye etkisinden derin endişe duyuyoruz.'' diye konuştu.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Hayat Tahrir el Şam'ın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i ele geçirdiğini ve 2019'un sonunda 1400'den fazla terör saldırısı düzenlediğini belirterek, ''Suriye hükümetinin topraklarının kontrolünü yeniden kazanmaya çalıştığını'' savundu.

VİDEO: ESAD REJİMİ İDLİB'DE ATEŞLE OYNUYOR