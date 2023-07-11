ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni açıklama

Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşmeden uzlaşma çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokülünü TBMM'ye götürme sözü verdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da terör örgütlerini desteklemeyeceklerini yineledi. Ayrıca, vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek vereceklerini iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, varılan uzlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelerken, ABD Başkanı Joe Biden da "karardan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Türkiye'nin İsveç kararının ardından ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni bir açıklama geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu vurgulayarak, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde de onlara söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.



Miller, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek adına, "anayasasını değiştirdiğini, yeni bir yasa çıkararak terör zanlılarını tutukladığını ve soruşturmalara devam ettiğini" belirterek, bunların Türkiye'nin endişelerini gidermeye yeterli olduğuna inandıklarını ifade etti.



İsveç'in NATO üyeliğinin zamanının geldiğine inandıklarını kaydeden Miller, "Ancak bunun çok yakın bir gelecekte olması gerektiğine inanmamızın dışında, kesin bir tahminde bulunmak istemiyorum." diye konuştu.



"Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini" belirten Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son 5-6 gün içinde üç defa görüştüğü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "uygun bir zamanda yeni bir görüşme yapacağına emin olduğunu, konunun ABD için yüksek bir öncelik taşıdığını" kaydetti.



Miller, soru üzerine,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB ile Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.

"F-16 KARARI GELECEK HAFTA VERİLEBİLİR"

Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez de "Türkiye'nin komşularıyla ilişkisinde durgunluk var" dedi. Biden yönetiminin Türkiye'nin komşularıyla olan sakin tutumunun kalıcılığına ilişkin güvence vermesi gerektiğinin altını çizen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin gelecek hafta karar verilebileceğini kaydetti.