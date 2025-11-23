ABD'den Ukrayna planında geri adım sinyali

Washington yönetimi, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için hazırladığı ve Kiev, müttefikleri ile ABD'li yasa yapıcıların tepkisine neden olan barış planı üzerinde müzakereye açık olduğunun sinyalini verdi.

Tarafların bugün İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Donald Trump, Ukrayna'ya yaklaşık dört yıldır süren ihtilafı sona erdirecek planı onaylaması için 27 Kasım'a kadar süre vermişti.

Ancak Kiev, Rusya'nın bazı katı taleplerini kabul eden taslakta değişiklik yapılmasını istiyor.

Washington, dün yaptığı açıklamada teklifin ABD'nin resmi politikası olduğunu vurguladı ve bir grup ABD'li senatörün, Senatör Marco Rubio'nun kendilerine belgenin bir Rus "istek listesi" olduğunu söylediği yönündeki iddialarını yalanladı.

28 maddelik plan, Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesini, ordusunu küçültmesini ve NATO'ya asla katılmama taahhüdü vermesini gerektiriyor.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun nihai teklifi olmadığını ve çatışmaları "bir şekilde" durdurmayı umduğunu söyledi.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ise Fox News'e yaptığı açıklamada planı "geliştirilmekte olan bir çalışma" olarak nitelendirdi.

MÜTTEFİKLER KARŞI TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Teklifin hazırlanma sürecine dahil edilmeyen Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri, planın "ek çalışma" gerektirdiğini belirtti.

Müttefikler, Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde Kiev'in konumunu güçlendirecek bir karşı teklif hazırlamak için çaba gösteriyor.

Bir ABD'li yetkili AFP'ye, Senatör Rubio ve diplomatik elçi Steve Witkoff'un bugün görüşmeler için Cenevre'ye ineceğini, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'un ise Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra Cenevre'ye ulaştığını söyledi.

Rubio, dün akşam sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Barış teklifi ABD tarafından kaleme alınmıştır. Devam eden müzakereler için güçlü bir çerçeve olarak sunulmaktadır. Rus tarafının girdilerine dayanmaktadır. Ancak aynı zamanda Ukrayna'dan gelen önceki ve devam eden girdilere de dayanmaktadır" diye yazdı.

RUSYA'NIN DAHLİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üst düzey danışmanı Andriy Yermak liderliğindeki Ukrayna heyetini belirleyen bir kararname yayımladı.

Kararnamede, müzakerelerin "Rusya Federasyonu temsilcilerini" de içereceği belirtilse de Moskova'dan görüşmelere katılıp katılmayacağına dair henüz bir teyit gelmedi.

Zelenskiy, "Savaşı sona erdirmek için gereken adımlarla ilgili olarak ortaklarla istişareler yapılacak" dedi.

Ukrayna lideri, "Temsilcilerimiz, Ukrayna'nın ulusal çıkarlarını nasıl savunacaklarını ve Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak edip 2022'de topyekûn bir saldırı başlattıktan sonra üçüncü bir işgale girişmesini neyin önleyeceğini biliyor" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, üst düzey yetkililerin "işleri daha ileriye taşımak" için Cenevre'de bir araya geleceğini belirterek, herhangi bir anlaşmada Ukrayna için sağlam "güvenlik garantilerinin" önemini vurguladı.

Starmer, Johannesburg'daki G20 Zirvesi'nde basın mensuplarına, "Şu anki odak noktası yarınki Cenevre ve ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimiz" dedi.

Starmer, ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell'ın Cenevre'de olacağını söyledi. İtalyan diplomatik kaynaklar ise Roma'nın ulusal güvenlik danışmanı Fabrizio Saggio'yu gönderdiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da G20'de düzenlediği basın toplantısında, AB, Fransa ve Almanya'dan güvenlik yetkililerinin de görüşmelere katılacağını açıkladı.

BATILI LİDERLER: PLAN ÜZERİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞILMALI

G20 Zirvesi'ndeki Batılı liderler, ABD planının "ek çalışma gerektirecek bir temel" olduğunu ifade etti.

Önde gelen Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya liderleri ortak bir açıklamada, "Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda netiz. Ayrıca, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan Ukrayna ordusuna yönelik önerilen sınırlamalardan da endişe duyuyoruz" dedi.

Macron, planın Ukrayna'nın NATO bağları ve AB'de tutulan Rusya'nın dondurulan varlıkları gibi Avrupalı müttefikleri ilgilendiren ve daha geniş çapta tartışılması gereken hususlar içerdiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Hepimiz barış istiyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Barışın güçlü ve kalıcı olmasını istiyoruz" diyerek, bir anlaşmanın "tüm Avrupalıların güvenliğini dikkate alması" gerektiğini vurguladı.

ZELESNKİY, TRUMP'A ALTERNATİF ÖNERECEK

Zelenskiy, cuma günü ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'nın tarihinin en zorlu anlarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Trump'ın planına "alternatifler" önereceğini söyledi.

Zelenskiy, Washington ile olası bir kopuşa atıfta bulunarak, "Ukrayna üzerindeki baskı en ağırlarından biri. Ukrayna çok zor bir seçimle -ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağını kaybetme riski- karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise planın nihai bir barış anlaşması için "temel oluşturabileceğini" söyledi ancak Ukrayna'nın müzakerelerden çekilmesi halinde daha fazla toprak ele geçirme tehdidinde bulundu.