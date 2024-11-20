ABD'den Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman onayı

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı ifade edildi.



Satışın, Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiği kaydedildi.

UKRAYNA, AMERİKAN FÜZELERİYLE SALDIRDI

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.