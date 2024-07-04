ABD’den Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya hava savunma, roket sistemi (HIMARS), füze ve zırh delici mühimmatı içeren 150 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıkladı.

ABD’den Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık silah yardımı

Dışişleri Bakanlığı 'ya yönelik 150 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Rus saldırganlığına karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna ordusunu desteklemek üzere Ukrayna'ya önemli bir yeni silah ve teçhizat paketi gönderiyor" ifadelerine yer verildi.

150 milyon dolarlık bu paket HAWK hava savunma sistemleri için füzeler, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için mühimmat, 155mm ve 105mm top mermileri, 81mm havan mermileri, füzeleri içermektedir, Javelin ve AT-4 anti-zırh sistemleri, hafif silah mühimmatı ve el bombaları, tahrip ekipmanı ve mühimmat, ekipmanı çekmek ve taşımak için taktik araçlar, taktik hava seyrüsefer sistemleri ve uçak destek ekipmanı, gece görüş cihazları ve yedek parçalar, bakım ve diğer saha ve yardımcı ekipmanlar içeriyor.

Açıklamada, bu destek ile Ukrayna'nın hava savunmasının Rus saldırılarına karşı güçlendirilmesi ve Ukrayna'nın cephe hatlarındaki kabiliyetlerinin takviye edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

ABD’NİN UKRAYNA’YA YEDİNCİ PAKETİ

Bu yardım, Başkan Joe Biden'ın iki ay önce ulusal güvenlik ekini imzalamasından bu yana Ukrayna'ya yardım için onayladığı yedinci güvenlik yardımı paketi oldu.

Açıklamada, "Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede harekete geçireceğiz. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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