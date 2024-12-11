ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık destek

ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı.

ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık destek

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin 'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi.

Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, kredinin Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

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